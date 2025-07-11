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Матч женской команды "Нефтчи" в Лиге чемпионов УЕФА пройдет в Тиране

Матч женской команды "Нефтчи" в Лиге чемпионов УЕФА пройдет в Тиране Матч женской команды "Нефтчи" в Лиге чемпионов УЕФА пройдет в Тиране (Албания).
Футбол
11 июля 2025 г. 10:06
Матч женской команды Нефтчи в Лиге чемпионов УЕФА пройдет в Тиране

Матч женской команды "Нефтчи" в Лиге чемпионов УЕФА пройдет в Тиране (Албания).

Как сообщает Report, матч первого квалификационного раунда турнира между "бело-черными" и турецким клубом "Фомгет" состоится 30 июля на стадионе House of Football Natural Pitch и начнется в 20:00 по бакинскому времени.

Первый квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА будет состоять из полуфинала и финала. В случае победы над представителем Турции "Нефтчи" встретится в финале с израильским клубом "Кирьят".

Победитель этого матча получит право продолжить борьбу во втором квалификационном раунде. Финальная встреча состоится 3 августа.

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqası: "Neftçi"nin oyununun hansı ölkədə keçiriləcəyi dəqiqləşib

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