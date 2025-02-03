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Матч за Суперкубок Бразилии по футболу прервали на час из-за дождя

Матч за Суперкубок Бразилии по футболу прервали на час из-за дождя Встреча за Суперкубок Бразилии по футболу между "Фламенго" и "Ботафого" прервана из-за дождя.
Футбол
3 февраля 2025 г. 00:58
Матч за Суперкубок Бразилии по футболу прервали на час из-за дождя

Встреча за Суперкубок Бразилии по футболу между "Фламенго" и "Ботафого" была прервана из-за дождя.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила пресс-служба "Ботафого".

Встречу прервали на 15-й минуте при счете 1:0 в пользу "Фламенго". Из-за непрекращающегося дождя поле стало непригодным для продолжения матча. Встреча проходит в бразильском городе Белен.

Изначально судья может остановить игру на 30 минут, а затем отложить ее возобновление еще на полчаса. После этого должно быть принято решение о продолжении матча или о переносе. В итоге судейская комиссия разрешила продолжить встречу спустя час после первоначальной остановки.

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