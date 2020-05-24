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Матч "Ювентуса" с "Интером" назвали договорным

​Матч "Ювентуса" с "Интером" назвали договорным

Федерация футбола Италии начала расследование в отношении президента "Лацио" Клаудио Лотито после его высказывания о договорном характере матча "Ювентус" — "Интер", который состоялся 8 марта.

Как передает Report, об этом сообщает издание Il Tempo.

"Мы отстаём от "Ювентуса" всего на одно очко, и это из-за матча "Ювентус" — "Интер". Все видели, что там происходило", — заявил Лотито в конце апреля.

По данным источника, FIGC заинтересовалась данным высказыванием, и теперь Лотито предстоит объяснить, что он имел в виду. Если матч действительно носил договорный характер, состоится расследование, если нет — Лотито грозят соответствующие санкции.

"Лацио", набрав 62 очка в 26 матчах, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, которую возглавляет "Ювентус" (63).

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