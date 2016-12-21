Матч "Ювентус" - "Милан" перенесен по техническим причинам

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Итальянская футбольная команда «Милан» не смогла вылететь на матч Суперкубка Италии.

Как передает Report, 20 декабря члены «Милана» из-за задержки рейса на полтора часа, а после окончательной его отмены, не смогли вовремя прибыть на место запланированной встречи с «Ювентусом» в Доху.

Как сообщает издание Milan News, вылет команды перенесен на 21 декабря, а игра с туринским «Ювентусом» состоится 23 декабря, в пятницу. Прибытие итальянцев в столицу Катара ожидается в 10 часов утра по среднеевропейскому времени.

Напомним, что «Ювентус» из Турина является чемпионом и обладателем Кубка Италии прошлого сезона, а "Милан" – финалистом кубка страны.