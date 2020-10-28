Матч в чемпионате Франции перенесен из-за коронавируса

Матч "Марсель" - "Ланс" в рамках девятого тура чемпионата Франции по футболу перенесен из-за массового заражения коронавирусной инфекцией в составе гостей.

Матч "Марсель" - "Ланс" в рамках девятого тура чемпионата Франции по футболу перенесен из-за массового заражения коронавирусной инфекцией в составе гостей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба чемпионата.

Отметим, что встреча должна была пройти 30 октября.

Сообщается, что положительные результаты тестов на коронавирус выявлены более чем у десяти игроков "Ланса".

Напомним, что ранее по той же причине был перенесен матч "Ланса" против "Нанта" в рамках 8-го тура чемпионата. Игра должна была пройти 25 октября.