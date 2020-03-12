​Матч Уэльса-США отменен из-за коронавируса

Отменен товарищеский матч между командами Уэльса и США, который должен был состояться 30 марта в Кардиффе.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт местной федерации футбола, это связано с тем, что сборная США отменила все матчи в марте и апреле из-за пандемии коронавируса.

Генеральный директор Футбольной ассоциации Уэльса Джонатан Форд заявил, что болельщикам, купившим билеты, вернут деньги.

Отметим, что сборная Уельса проведет два матча ЕВРО-2020 в Баку. 13 июня британцы примут на Бакинском Олимпийском стадионе команду Швеции, а 17 числа сыграют с Турцией.