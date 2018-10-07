Матч третьего дивизиона чемпионата России завершился со счётом 43:1 - ВИДЕО

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Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ «СШ-75» одержал разгромную победу над «Интером» в матче третьего дивизиона чемпионата России по футболу.
Как передает Report, встреча прошла в Москве на стадионе «Автомобилист» и завершилась со счётом 43:1 в пользу «СШ-75».
«СШ-75» занимает десятое место в турнирной таблице московской зоны третьего дивизиона, «Интер» находится на последней, 15-й строчке.
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