Матч "Спортинга" в Кубке Либертадорес состоится после отмены комендантского часа в Лиме

Встреча группового этапа футбольного Кубка Либертадорес между клубами "Спортинг Кристалл" из Лимы и "Фламенго" из Рио-де-Жанейро, которая была перенесена по решению властей Перу, начнется на 30 минут позже запланированного из-за отмены комендантского часа

Встреча группового этапа футбольного Кубка Либертадорес между клубами "Спортинг Кристалл" из Лимы и "Фламенго" из Рио-де-Жанейро, которая была перенесена по решению властей Перу, начнется на 30 минут позже запланированного из-за отмены комендантского часа в столице страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба турнира.

Встреча пройдет в ночь на среду на стадионе "Альберто Гальярдо" в столице Перу. Изначально она должна была начаться в 04:30 (бакинское время), однако за несколько часов до старта игры пресс-служба Кубка Либертадорес сообщила о переносе встречи на неопределенный срок.

Отметим, что во вторник президент Перу Педро Кастильо объявил о введении комендантского часа в Лиме. Такое решение последовало после того, как в стране вспыхнули массовые протесты против роста цен на топливо и удобрения. Позднее Кастильо объявил об отмене комендантского часа.

Отметим, что "Спортинг Кристалл" и "Фламенго" выступают в группе H вместе с аргентинским "Тальересом" и чилийским "Универсидад Католика", команды еще не провели ни одного матча.