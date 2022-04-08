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Матч "Шемаха" - "Нефтчи" поручен рефери ФИФА

Матч "Шемаха" - "Нефтчи" поручен рефери ФИФА Определены рефери на игры XXII тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
8 апреля 2022 г. 09:43
Матч Шемаха - Нефтчи поручен рефери ФИФА

Определены рефери на игры XXII тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, матч "Шемаха" - "Нефтчи", назначенный на 9 апреля, поручен рефери ФИФА Эльчину Масиеву.

10 апреля матч "Сумгайыт" – "Карабах" будет судить рефери ФИФА Алияр Агаев.

9 апреля (суббота)

"Шемаха" – "Нефтчи"

Шемахинский городской стадион. 14:00

Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Парвин Талыбов, Кямал Умудлу

Судья-инспектор: Рамиль Диниев

Представитель АФФА: Эльгиз Аббасов

"Сабах" – "Зира"

Bank Respublika Arena. 17:00

Судьи: Рашад Ахмедов, Рахиль Рамазанов, Вюсал Мамедов, Ниджат Исмаиллы

Судья-инспектор: Анар Салманов

Представитель АФФА: Бахрам Гурбанов

10 апреля (воскресенье)

"Сумгайыт" – "Карабах"

Kapital Bank Arena. 18:30

Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Акиф Амирали, Рауф Аллахвердиев

Судья-инспектор: Асим Худиев

Представитель АФФА: Эльданиз Мусаев

"Сабаил" – "Габала"

ASCO Arena. 20:30

Судьи: Вугар Гасанли, Джамиль Гулиев, Рахман Имами, Раван Гамзазаде

Судья-инспектор: Иманхан Султани

Представитель АФФА: Рамиз Мустафаев

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Версия на азербайджанском языке "Şamaxı" - "Neftçi" oyunu FIFA referisinə tapşırılıb

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