Матч "Шемаха" - "Нефтчи" поручен рефери ФИФА

Определены рефери на игры XXII тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, матч "Шемаха" - "Нефтчи", назначенный на 9 апреля, поручен рефери ФИФА Эльчину Масиеву.
10 апреля матч "Сумгайыт" – "Карабах" будет судить рефери ФИФА Алияр Агаев.
9 апреля (суббота)
"Шемаха" – "Нефтчи"
Шемахинский городской стадион. 14:00
Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Парвин Талыбов, Кямал Умудлу
Судья-инспектор: Рамиль Диниев
Представитель АФФА: Эльгиз Аббасов
"Сабах" – "Зира"
Bank Respublika Arena. 17:00
Судьи: Рашад Ахмедов, Рахиль Рамазанов, Вюсал Мамедов, Ниджат Исмаиллы
Судья-инспектор: Анар Салманов
Представитель АФФА: Бахрам Гурбанов
10 апреля (воскресенье)
"Сумгайыт" – "Карабах"
Kapital Bank Arena. 18:30
Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Акиф Амирали, Рауф Аллахвердиев
Судья-инспектор: Асим Худиев
Представитель АФФА: Эльданиз Мусаев
"Сабаил" – "Габала"
ASCO Arena. 20:30
Судьи: Вугар Гасанли, Джамиль Гулиев, Рахман Имами, Раван Гамзазаде
Судья-инспектор: Иманхан Султани
Представитель АФФА: Рамиз Мустафаев