Матч "Шемаха" - "Нефтчи" поручен рефери ФИФА

Определены рефери на игры XXII тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Определены рефери на игры XXII тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, матч "Шемаха" - "Нефтчи", назначенный на 9 апреля, поручен рефери ФИФА Эльчину Масиеву.

10 апреля матч "Сумгайыт" – "Карабах" будет судить рефери ФИФА Алияр Агаев.

9 апреля (суббота)

"Шемаха" – "Нефтчи"

Шемахинский городской стадион. 14:00

Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Парвин Талыбов, Кямал Умудлу

Судья-инспектор: Рамиль Диниев

Представитель АФФА: Эльгиз Аббасов

"Сабах" – "Зира"

Bank Respublika Arena. 17:00

Судьи: Рашад Ахмедов, Рахиль Рамазанов, Вюсал Мамедов, Ниджат Исмаиллы

Судья-инспектор: Анар Салманов

Представитель АФФА: Бахрам Гурбанов

10 апреля (воскресенье)

"Сумгайыт" – "Карабах"

Kapital Bank Arena. 18:30

Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Акиф Амирали, Рауф Аллахвердиев

Судья-инспектор: Асим Худиев

Представитель АФФА: Эльданиз Мусаев

"Сабаил" – "Габала"

ASCO Arena. 20:30

Судьи: Вугар Гасанли, Джамиль Гулиев, Рахман Имами, Раван Гамзазаде

Судья-инспектор: Иманхан Султани

Представитель АФФА: Рамиз Мустафаев