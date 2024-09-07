Матч сборных России и Таиланда по футболу отменен из-за тайфуна

Запланированный на субботу товарищеский матч национальных футбольных команд России и Таиланда отменен.

Запланированный на субботу товарищеский матч национальных футбольных команд России и Таиланда отменен.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Причина: надвигающийся тайфун "Яги" - крупнейший за последние 10 лет, предупредили предупредили метеорологи.

"Решение принималось с учетом количества уже выпавших осадков и прогноза погоды на ближайшие сутки в Ханое", - говорится в сообщении.

Отмечается, что местные власти рекомендуют жителям вьетнамской столицы не выходить на улицу.

Встреча должна была пройти во вьетнамском Ханое 7 сентября.