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Матч сборных России и Таиланда по футболу отменен из-за тайфуна

Матч сборных России и Таиланда по футболу отменен из-за тайфуна Запланированный на субботу товарищеский матч национальных футбольных команд России и Таиланда отменен.
Футбол
7 сентября 2024 г. 13:20
Матч сборных России и Таиланда по футболу отменен из-за тайфуна

Запланированный на субботу товарищеский матч национальных футбольных команд России и Таиланда отменен.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Причина: надвигающийся тайфун "Яги" - крупнейший за последние 10 лет, предупредили предупредили метеорологи.

"Решение принималось с учетом количества уже выпавших осадков и прогноза погоды на ближайшие сутки в Ханое", - говорится в сообщении.

Отмечается, что местные власти рекомендуют жителям вьетнамской столицы не выходить на улицу.

Встреча должна была пройти во вьетнамском Ханое 7 сентября.

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