Матч сборных России и Таиланда по футболу отменен из-за тайфуна

Запланированный на субботу товарищеский матч национальных футбольных команд России и Таиланда отменен.
Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.
Причина: надвигающийся тайфун "Яги" - крупнейший за последние 10 лет, предупредили предупредили метеорологи.
"Решение принималось с учетом количества уже выпавших осадков и прогноза погоды на ближайшие сутки в Ханое", - говорится в сообщении.
Отмечается, что местные власти рекомендуют жителям вьетнамской столицы не выходить на улицу.
Встреча должна была пройти во вьетнамском Ханое 7 сентября.