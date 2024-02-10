Матч сборных Аргентины и Нигерии отменен из-за скандала с Лионелем Месси

Спортивный комитет Ханчжоу объявил об отмене товарищеского матча между Аргентиной и Нигерией.

Спортивный комитет Ханчжоу объявил об отмене товарищеского матча между Аргентиной и Нигерией.

Как передает Report, об этом говорится в официальном заявлении комитета.

"Ввиду известных причин компетентные органы пришли к выводам, что условий для проведения матча с участием аргентинской команды нет. Принято решение отменить этот поединок", - отмечается в сообщении.

Стоит отметить, что под фразой "известные причины" организаторы имели ввиду конфликтную ситуацию с участием нападающего "Интер Майами" Лионеля Месси в Гонконге. Аргентинец не участвовал в нем из-за травмы, но несколько дней спустя всё же сыграл в Японии, что вызвало негодование фанатов.

Отметим, встреча Аргентины и Нигерии должна была состояться во второй половине марта в Китае. Также у действующих чемпионов мира была запланирована встреча с Кот-д'Ивуаром. Информации об этой игре пока нет.