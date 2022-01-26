Матч сборной Азербайджана пройдет с участием болельщиков

Последний - третий матч сборной Азербайджана по футзалу на групповом этапе чемпионата Европы пройдет с участием болельщиков.

Последний - третий матч сборной Азербайджана по футзалу на групповом этапе чемпионата Европы пройдет с участием болельщиков.

Как сообщили Report в пресс-службе Федерации футзала Азербайджана, причиной этому послужило смягчение правительством Нидерландов карантинного режима, введенного в связи с коронавирусом.

Правительство предоставило возможность наблюдать за игрой определенному количеству зрителей. Учитывая это, УЕФА с сегодняшнего дня возобновит продажу билетов. Преимущество будет предоставляться тем, кто купит билеты заранее. Если свободные места останутся, то с 27 января будет осуществляться продажа билетов и на эти места. 29 января будет разрешен пропуск болельщиков в залы. Сборная Азербайджана в тот день встретится со сборной Боснии и Герцеговины.