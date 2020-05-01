Матч с участием Тофика Бахрамова в списке лучших игр в истории футбола

Греческое издание Gazzetta определило 50 лучших встреч в истории футбола.

Как передает Report, 22 матчем в списке стал финал чемпионата мира 1956-го года, где участвовал азербайджанский судья Тофик Бахрамов.

Решающая игра состоялась на стадионе "Уэмбли" в столице Англии Лондоне. Встреча между сборными Англии и Германии завершилось со счетом 2:2 в основное время. В дополнительное время сборная страны-организатора забила два гола, завоевав первое и пока единственное чемпионство в истории.

Отметим, что Тофик Бахрамов на 11-ой минуте добавленного времени принял историческое решение, зафиксировав гол, забитый Джеффри Герцем в ворота Германии.