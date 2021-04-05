Матч Примеры был приостановлен из-за расистских оскорблений

Испанский футбольный клуб "Валенсия" покинул поле в первом тайме гостевого матча 29-го тура чемпионата страны с "Кадисом" из-за расистских оскорблений в адрес игрока Муктара Диакаби

Испанский футбольный клуб "Валенсия" покинул поле в первом тайме гостевого матча 29-го тура чемпионата страны с "Кадисом" из-за расистских оскорблений в адрес игрока Муктара Диакаби.

Как передает Report, встреча была остановлена на 30-й минуте при счете 1:1. Диакаби отказался продолжить игру и покинул поле после того, как услышал оскорбление со стороны полузащитника "Кадиса" Хуана Калы. Позднее Диакаби поддержали его партнеры по команде и покинули поле.

Встреча завершилась победой "Кадиса" со счетом 2:1. В составе победителей голы забили Кала (14-я минута) и Маркос Мауро (88). У проигравших отличился Кевин Гамейро (19).