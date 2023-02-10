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Матч Премьер-лиги Азербайджана начался с минуты молчания в память о жертвах землетрясения

Матч Премьер-лиги Азербайджана начался с минуты молчания в память о жертвах землетрясения Матч XXII тура Премьер-лиги Азербайджана между клубами "Габала" и "Нефтчи" начался с минуты молчания в память о погибших в результате мощного землетрясения в Турции.
Футбол
10 февраля 2023 г. 15:52
Матч Премьер-лиги Азербайджана начался с минуты молчания в память о жертвах землетрясения

Матч XXII тура Премьер-лиги Азербайджана между клубами "Габала" и "Нефтчи" начался с минуты молчания в память о погибших в результате мощного землетрясения в Турции.

Как сообщает Report, футболисты команд развернули на поле баннер с лозунгом "Мы с тобой, Турция! Твоя боль - это наша боль!"

Отметим, что счет в первом тайме матча пока не открыт.

Напомним, что землетрясение магнитудой 7,7 произошло 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

В 10 провинциях Турции введен режим ЧП на три месяца. В стране объявлен семидневный траур по погибшим.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Qəbələ” - “Neftçi” oyunu bir dəqiqəlik sükutla başlayıb, komandalar meydana Türkiyəyə dəstək şüarı ilə çıxıblar

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