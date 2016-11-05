Матч открытия XI тура Премьер-лиги Азербайджана завершился без забитых голов

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ В Премьер-лиге Азербайджана по футболу стартовал XI тур.

Как сообщает Report, в матче открытия встретились "Кяпяз" и "Сумгайыт".

В состоявшимся в Гяндже матче счет не был открыт - 0:0. Хозяева поля завершили игру в меньшинстве из-за удаления на 61-й минуте Керима Диниева.

Таким образом, "Кяпяз" не смог выиграть в 3-м, "Сумгайыт" - 5-м матче подряд. В настоящее время команда из Гянджи занимает 5-е место с 12 очками, представители "города молодежи" идут на 6-м месте с 10 очками.

Отметим, что очередная игра пройдет сегодня на Bakcell Arena между командами "Нефтчи" и "Интер". Тур завершится 6 ноября матчами АZAL - "Габала" и "Зиря" - "Карабах".