 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Матч отборочного тура чемпионата мира пройдет на нейтральном стадионе

    Определилось место проведения матча Украина-Косово

    Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Определилось место проведения матча Украина-Косово в 1-й группе отборочного тура среди европейских стран чемпионата мира-2018. 

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Федерации футбола Украины, игра состоится в городе Краков (Польша).

    Украина обратилась в ФИФА с просьбой провести матч на нейтральной территории, так как не знает Косово. Высшая футбольная организация дала положительный ответ. 26 сентября представители местной федерации отправятся в Краков, чтобы уточнить вопрос относительно стадиона. После этого будет решено о проведении матча либо на городском стадионе имени Хенрика Реймана, либо на Краковском стадионе.

    Отметим, что матч Украина-Косово состоится 9 октября.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi