Матч отборочного тура чемпионата мира пройдет на нейтральном стадионе

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Определилось место проведения матча Украина-Косово в 1-й группе отборочного тура среди европейских стран чемпионата мира-2018.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Федерации футбола Украины, игра состоится в городе Краков (Польша).

Украина обратилась в ФИФА с просьбой провести матч на нейтральной территории, так как не знает Косово. Высшая футбольная организация дала положительный ответ. 26 сентября представители местной федерации отправятся в Краков, чтобы уточнить вопрос относительно стадиона. После этого будет решено о проведении матча либо на городском стадионе имени Хенрика Реймана, либо на Краковском стадионе.

Отметим, что матч Украина-Косово состоится 9 октября.