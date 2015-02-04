​Матч Молдова - Азербайджан не состоится

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Федерации футбола Молдовы и Азербайджана не смогли прийти к согласию о проведении товарищеского матча.

По сообщениям Report, как стало известно Sports.md, федерации футбола Молдовы и Азербайджана действительно вели переговоры о проведении в конце февраля товарищеского матча между сборными двух стран, но стороны не смогли прийти к согласию из-за разного подхода к срокам проведения встречи.

Азербайджанцы настаивали на 24-м февраля, Молдова предлагала 22-е число, чтобы не увеличивать продолжительность пребывания игроков на учебно-тренировочном сборе в Анталии, где уже запланированы игры со сборными Румынии (14-го февраля) и Казахстана (18-го февраля).

Сегодня FMF отправила в Баку письмо с вежливым отказом по уже изложенным выше соображениям с заверениями в возможном будущем сотрудничестве.

Эту информацию Sports.md подтвердил вице-президент Федерации футбола Молдовы Ион Тестемицану.