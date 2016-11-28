Матч "Зиря" - "Интер" завершился ничьей

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня прошел еще один матч XIII тура Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает Report, на первом матче дня "Зиря" приняла "Интер".

До начала матча на олимпийском стадионе Зиря минутой молчания почтили память футболиста Шахрияра Халилова.

Первая часть матча запомнилась взаимными атаками команд. Хотя в начале встречи хозяева поля отличились игрой, главный арбитр матча не засчитал гол, так как возникло положение "вне игры".

В первой части попытка команд пройти вперед не увенчалась успехом и счет не был открыт.

Во второй части гости продемонстрировали более активную игру. На 48-й минуте матча Руслан Абышов забил первый гол и счет стал 1:0.

На 66-й минуте Адриан Скарлатаке был отстранен с поля из-за второй желтой карточки. В оставшие минуты "банкиры" продолжили игру с 10-ю футболистами.

Однако хозяева поля не смирились во счетом и в конце дополнительных минут Крнета сравнял счет.

Матч завершился со счетом 1:1.

После этой встречи в активе "Интера" стало 24 очка и клуб укрепился на третьей ступени. А "Зиря" и "Кяпяз" разделяют соответственно 4 и 5 места.