Матч между клубами "Карабах" и "Гетеборг" поручен российским арбитрам

22 августа, 2016 13:27

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Назван судейский состав матча между клубами "Карабах" и "Гетеборг" (Швеция) в ответной игре раунда плей-офф Лиги Европы. Как сообщает Report, встреча поручена российским арбитрам. Игру рассудит Владислав Безбородов. Боковые судьи - Валерий Данченко и Максим Гаврилин. Функцию четвертого судьи выполнит Кирилл Левников. Майкл Томас Росс выступит в качестве судьи-инспектора, а бельгиец Джон Ванспаувен - представителя УЕФА. Отметим, что встреча состоится 25 августа на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Начало матча в 20:30.

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