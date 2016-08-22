Матч между клубами "Карабах" и "Гетеборг" поручен российским арбитрам

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Назван судейский состав матча между клубами "Карабах" и "Гетеборг" (Швеция) в ответной игре раунда плей-офф Лиги Европы.
Как сообщает Report, встреча поручена российским арбитрам. Игру рассудит Владислав Безбородов. Боковые судьи - Валерий Данченко и Максим Гаврилин. Функцию четвертого судьи выполнит Кирилл Левников.
Майкл Томас Росс выступит в качестве судьи-инспектора, а бельгиец Джон Ванспаувен - представителя УЕФА.
Отметим, что встреча состоится 25 августа на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Начало матча в 20:30.
Rövşən ƏhlimanoğluАвтор новости