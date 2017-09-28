Матч между "Карабахом" и "Ромой" во II туре Лиги чемпионов посмотрело наибольшее количество зрителей

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Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Во втором туре Лиги чемпионов наибольшее количество зрителей посетило матч между "Карабахом" и итальянской "Ромой".

Как сообщает Report, на игре на Бакинском олимпийском стадионе побывало 67 200 зрителей. Матч завершился победой "Ромы" со счетом 2:1.

Этот матч затмил собой и встречу между "Боруссией" и испанским "Реал Мадридом" в немецком Дортмунде. На мачте на стадионе Signal Iduna Park, который завершился победой гостей со счетом 3:1, присутствовало 65 849 зрителей.

На третьем месте матч между испанским "Атлетико" и английским "Челси" на стадионе Metropolitano. Матч, который посмотрели 60 643 зрителя, завершился победой "Челси" со счетом 2:1.

Наименьшее количество зрителей наблюдали матч между французским "Монако" и португальским "Порту". Матч, завершившийся победой гостей со счетом 3:0, посмотрело всего 11 703 зрителя.

Отметим, что в 16 играх тура половина матчей завершилась победой гостей. В одной игре победитель не определился.