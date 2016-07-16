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    Матч между "Фенербахче" и "Лионом" отменен из-за событий в Турции

    Игроки французского клуба не могут покинуть страну из-за отмены всех рейсов

    Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Товарищеский матч между турецким "Фенербахче" и французским "Лионом" отменён из-за попытки военного переворота в Турции.

    Как сообщает Report со ссылкой на Sports.ru, матч должен был состояться 16 июля.

    При этом, игроки "Лиона" по-прежнему остаются в отеле, поскольку все рейсы из Стамбула отменены. Французский клуб надеется вылететь домой в ближайшее время.

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