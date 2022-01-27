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Матч "Марсель"-"Карабах" может пройти на нейтральном поле

Матч "Марсель"-"Карабах" может пройти на нейтральном поле Первый матч плей-офф Лиги конференций УЕФА, в котором "Карабах" сыграет с "Марселем" во Франции, может быть сыгран в нейтральной стране.
Футбол
27 января 2022 г. 22:27
Матч Марсель-Карабах может пройти на нейтральном поле

Первый матч плей-офф Лиги конференций УЕФА, в котором "Карабах" сыграет с "Марселем" во Франции, может быть сыгран в нейтральной стране.

Как передает Report со ссылкой на L Equipe, причина в том, что вакцины, сделанные игрокам агдамского клуба, не принимаются во Франции.

Согласно иску, Европейская футбольная ассоциация ведет переговоры с местными властями и пытается применить исключение для игроков. Если стороны не смогут прийти к согласию, по правилам УЕФА встреча может состояться в нейтральной стране.

Отметим, что свой первый матч против "Марселя", "Карабах" проведет 17 февраля на выезде, а ответный - 24 февраля дома.

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Версия на азербайджанском языке "Marsel" - "Qarabağ" oyunu neytral ölkədə keçirilə bilər

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