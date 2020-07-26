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Матч "Манчестер Сити" - "Реал" находится под угрозой

Матч "Манчестер Сити" - "Реал" находится под угрозой Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и мадридским "Реалом" оказался под угрозой срыва из-за того, что власти Великобритании снова ввели обязательный двухнедельный карантин для прибывающих из Испании.
Футбол
26 июля 2020 г. 11:36
Матч Манчестер Сити - Реал находится под угрозой

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и мадридским "Реалом" оказался под угрозой срыва из-за того, что власти Великобритании снова ввели обязательный двухнедельный карантин для прибывающих из Испании.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает испанское издание As.

Напомним, что правительство Британии объявило об ограничениях 25 июля. Причиной стало увеличение числа инфицированных коронавирусом в Испании в последнюю неделю.

Отметим, что ответный матч 1/8 финала в Манчестере запланирован на 7 августа. Первая игра прошла 26 февраля в Мадриде и завершилась победой гостей со счетом 2:1. По завершении стадии 1/8 финала команды разыграют трофей в формате "финала восьми". Все матчи пройдут в Лиссабоне.

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