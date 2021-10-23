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Матч Лиги 1 начался на час позже из-за поведения фанатов

Матч Лиги 1 начался на час позже из-за поведения фанатов Стартовый матч 11-го тура чемпионата Франции по футболу между "Сент-Этьеном" и "Анже" начался с часовой задержкой из-за беспорядков на трибунах.
Футбол
23 октября 2021 г. 01:36
Матч Лиги 1 начался на час позже из-за поведения фанатов

Стартовый матч 11-го тура чемпионата Франции по футболу между "Сент-Этьеном" и "Анже" начался с часовой задержкой из-за беспорядков на трибунах.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Лиги 1.

Встреча в Сент-Этьене должна была начаться в 23:00 по бакинскому времени. Перед стартовым свистком болельщики хозяев начали бросать на поле файеры, несколько из них прожгли сетку ворот. Главный арбитр принял решение увести игроков в подтрибунное помещение и попросил заменить сетку на воротах.

Игра началась спустя один час.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоFransa liqasının oyunu tribunadakı çaxnaşmaya görə gec başlayıb

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