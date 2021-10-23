Матч Лиги 1 начался на час позже из-за поведения фанатов

Стартовый матч 11-го тура чемпионата Франции по футболу между "Сент-Этьеном" и "Анже" начался с часовой задержкой из-за беспорядков на трибунах.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Лиги 1.
Встреча в Сент-Этьене должна была начаться в 23:00 по бакинскому времени. Перед стартовым свистком болельщики хозяев начали бросать на поле файеры, несколько из них прожгли сетку ворот. Главный арбитр принял решение увести игроков в подтрибунное помещение и попросил заменить сетку на воротах.
Игра началась спустя один час.
Images affligeantes au stade Geoffroy Guichard où les supporters ont « craqué », c est à dire craque des fumigènes…. Match ne démarre pas…… à suivre sur @RMCsportpic.twitter.com/nkqftb89HX