Матч Кубка Испании приостановлен и будет доигран в другой день

Матч 1/16 финала Кубка Испании по футболу между "Унионистасом" и "Вильярреалом" прерван после окончания основного времени из-за проблем с освещением и будет доигран в другой день.

Матч 1/16 финала Кубка Испании по футболу между "Унионистасом" и "Вильярреалом" прерван после окончания основного времени из-за проблем с освещением и будет доигран в другой день.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба "Вильярреала".

Матч был прерван при счете 1:1. Позднее было сообщено о доигровке встречи в другой день. Решение о дате доигровки будет принято позднее.

"Обе команды желали продолжить встречу сегодня вечером. Однако по инициативе судьи было принято решение перенести матч из-за проблем с освещением, потому что оптимальные условия не были соблюдены", - говорится в заявлении.

Встреча проходила на домашнем стадионе "Унионистаса", команды третьего по силе дивизиона чемпионата Испании. На 82-й минуте игрок гостей Ильяс Ахомах открыл счет. На 87-й минуте Альфред Планас реализовал пенальти и сравнял счет. Команды должны были провести дополнительное время и при необходимости серию пенальти.