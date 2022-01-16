Матч Кубка Испании остановили из-за попадания предмета в голову игроку

Матч 1/8 финала Кубка Испании по футболу между "Бетисом" и "Севильей" остановлен по ходу первого тайма из-за попадания постороннего предмета в голову игроку "Севильи".

Матч 1/8 финала Кубка Испании по футболу между "Бетисом" и "Севильей" остановлен по ходу первого тайма из-за попадания постороннего предмета в голову игроку "Севильи".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба "Севильи".

Встреча была остановлена при счете 1:1. На гол игрока "Севильи" Папу Гомеса (35-я минута) спустя четыре минуты ответил Набиль Фекир. Во время празднования забитого мяча с трибун в голову игроку "Севильи" Жоану Жордану попал посторонний предмет. Футболист упал на газон, после чего ему оказывали помощь, он не получил серьезных повреждений. Через несколько минут игра была прервана, а позднее главный арбитр окончательно остановил встречу. О том, когда игра будет доиграна, Королевская испанская футбольная федерация сообщит позднее.