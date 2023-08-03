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Матч "Карабаха" стал вторым по числу болельщиков

Матч "Карабаха" стал вторым по числу болельщиков Названо количество болельщиков, наблюдающих с трибун ответные матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА
Футбол
3 августа 2023 г. 09:57
Матч Карабаха стал вторым по числу болельщиков

Названо число болельщиков, наблюдающих с трибун ответные матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, суммарное число зрителей, побывавших на 12 матчах, в общей сложности составило 219 366.

На матче "Галатасарай" (Турция) - "Жальгирис" (Литва), в котором турецкий клуб победил со счетом 1:0, зафиксировано наибольшее количество болельщиков - 41 505 человек.

На второй строчке списка расположилась игра "Карабаха" в Баку с польским клубом "Ракув", которая завершилась вничью 1:1. На матче на Бакинском Олимпийском стадионе присутствовали 31 257 человек.

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağ"ın oyunu azarkeş sayına görə ikinci, "Qalatasaray"ın matçı birinci olub

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