Матч "Карабах"-"Фрайбург" обслужат арбитры из Беларуси

Судейская бригада из Беларуси обслужит матч VI тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между "Карабахом" и германским "Фрайбургом" в Баку.

Судейская бригада из Беларуси обслужит матч VI тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между "Карабахом" и германским "Фрайбургом" в Баку.

Как сообщает Report, рефери ФИФА Алексею Кульбакову будут помогать лайнсмены Дмитрий Жук и Алекс Маслянка. Функции четвертого арбитра будет выполнять Дмитрий Дмитриев.

Португалец Тьяго Бруно Лопес Мартинес назначен судьей VAR, его помощник - Уго Филипе Феррейра Дж. Морейра Мигель.

Судья-инспектор - Георгиос Бикас из Греции, представитель УЕФА - Бориана Стойчева из Болгарии.

Отметим, что матч пройдет 3 ноября на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, стартовый свисток прозвучит в 21:45.