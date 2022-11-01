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Матч "Карабах"-"Фрайбург" обслужат арбитры из Беларуси

Матч "Карабах"-"Фрайбург" обслужат арбитры из Беларуси Судейская бригада из Беларуси обслужит матч VI тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между "Карабахом" и германским "Фрайбургом" в Баку.
Футбол
1 ноября 2022 г. 09:35
Матч Карабах-Фрайбург обслужат арбитры из Беларуси

Судейская бригада из Беларуси обслужит матч VI тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между "Карабахом" и германским "Фрайбургом" в Баку.

Как сообщает Report, рефери ФИФА Алексею Кульбакову будут помогать лайнсмены Дмитрий Жук и Алекс Маслянка. Функции четвертого арбитра будет выполнять Дмитрий Дмитриев.

Португалец Тьяго Бруно Лопес Мартинес назначен судьей VAR, его помощник - Уго Филипе Феррейра Дж. Морейра Мигель.

Судья-инспектор - Георгиос Бикас из Греции, представитель УЕФА - Бориана Стойчева из Болгарии.

Отметим, что матч пройдет 3 ноября на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, стартовый свисток прозвучит в 21:45.

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Версия на английском языке Belarusian referees to officiate Qarabag-Freiburg match
Версия на азербайджанском языке "Qarabağ" - "Frayburq" oyununu belaruslu hakimlər idarə edəcək

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