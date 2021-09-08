Матч "Карабах" - "Базель" состоится на Бакинском олимпийском стадионе

Уточнен стадион, на котором пройдет матч "Карабах" - "Базель" (Швейцария) в рамках первого тура группового этапа Лиги конференций УЕФА.

Уточнен стадион, на котором пройдет матч "Карабах" - "Базель" (Швейцария) в рамках первого тура группового этапа Лиги конференций УЕФА.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт УЕФА, матч не будет проведен на Республиканском стадионе им. Тофика Бахрамова, как планировалось ранее.

Встреча состоится на Бакинском олимпийском стадионе. Причина смены арены - не подходящее состояние травяного покрова на Республиканском стадионе.

Матч "Карабах" - "Базель" состоится 16 сентября и стартует в 20:45.