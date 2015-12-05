Матч голландского чемпионата приостановлен из-за выбежавшей на поле кошки - ВИДЕО

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ В 15-м туре чемпионата Голландии по футболу во время игры между "АЗ" - "Ден Хаг" на поле выбежала кошка.

Как сообщает Report, это произошло на 18-й минуте игры.

Черная кошка пробежала поле от начала до конца. Судья приостановил игру для того, чтобы "незваный гость" скрылся из поля. Футболисты даже позавидовали скорости кошки, так как она преодолела расстояние в 100 метров за 15 секунд.

Отметим, что матч между этими командами закончился со счетом 1:0 в пользу "Ден Хаг".