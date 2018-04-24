Матч "Габала" - "Карабах" последнего тура Премьер-лиги Азербайджана может пройти в Баку

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Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Матч "Габала" - "Карабах" последнего XXVIII тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу может пройти в Баку.

Об этом Report сообщил президент Профессиональной футбольной лиги Рамин Мусаев.

Р.Мусаев связал данный шаг с представлением агдамскому клубу чемпионского кубка и золотых медалей. В случае утверждения изменения, матч пройдет 20 мая не в Габале, а на "Azərsun Arena": "Чемпионский кубок планируем представить в последнем туре. Что же касается "Карабаха", клуб встретится с "Габалой" в последнем туре в гостях. Мы можем попросить "Габалу" провести матч в Баку, чтобы "Карабах" смог получить награду перед своими болельщиками".

Отметим, что на данный момент "Карабах" находится на первой строчке с 59 очками.