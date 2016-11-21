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    Матч "Габала" - "Андерлехт" рассудят украинские рефери

    Игру поручили Евгению Арановскому

    Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Обнародованы судьи матча 5-го тура Лиги Европы по футболу между клубом "Габала" и бельгийским "Андерлехтом".

    Как сообщает Report, игру, которая состоится 24 ноября, рассудит бригада рефери из Украины.

    Главный судья матча: Евгений Арановский.

    Судья-инспектор: Игорь Саткии (Молдова).

    Представитель УЕФА: Максимас Бечтеревас (Литва).

    Отметим, что матч "Габала" - "Андерлехт" состоится 24 ноября на стадионе Bakcell Arena и начнется в 20:00 по бакинскому времени.

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