Матч "Габала" - "Андерлехт" рассудят украинские рефери

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Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Обнародованы судьи матча 5-го тура Лиги Европы по футболу между клубом "Габала" и бельгийским "Андерлехтом".
Как сообщает Report, игру, которая состоится 24 ноября, рассудит бригада рефери из Украины.
Главный судья матча: Евгений Арановский.
Судья-инспектор: Игорь Саткии (Молдова).
Представитель УЕФА: Максимас Бечтеревас (Литва).
Отметим, что матч "Габала" - "Андерлехт" состоится 24 ноября на стадионе Bakcell Arena и начнется в 20:00 по бакинскому времени.
Rövşən ƏhlimanoğluАвтор новости