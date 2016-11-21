Матч "Габала" - "Андерлехт" рассудят украинские рефери

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Обнародованы судьи матча 5-го тура Лиги Европы по футболу между клубом "Габала" и бельгийским "Андерлехтом".

Как сообщает Report, игру, которая состоится 24 ноября, рассудит бригада рефери из Украины.

Главный судья матча: Евгений Арановский.

Судья-инспектор: Игорь Саткии (Молдова).

Представитель УЕФА: Максимас Бечтеревас (Литва).

Отметим, что матч "Габала" - "Андерлехт" состоится 24 ноября на стадионе Bakcell Arena и начнется в 20:00 по бакинскому времени.