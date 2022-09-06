Матч "Фрайбург" – "Карабах" будут обслуживать бельгийские судьи

Обнародованы судейские назначения на игру первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между клубами "Фрайбург" и "Карабах", который пройдет в Германии.
Как сообщает Report, матч будет обслуживать судейская бригада из Бельгии во главе с главным арбитром Эриком Ламбрехтсом.
Судьей-инспектором встречи будет испанец Давид Фернандес Борбалан, представителем УЕФА – англичанин Джонатан Лис.
Отметим, что намеченная на 8 сентября на стадионе Europa-Park во Фрайбурге игра начнется в 23:00 по бакинскому времени.