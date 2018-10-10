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    Матч Фарерские острова-Азербайджан пройдет на стадионе с искусственным травяным покрытием

    Торсхавн. 10 октября. REPORT.AZ/ Матч Фарерские острова - Азербайджан в III туре Лиги наций УЕФА пройдет на стадионе с искусственным травяным покрытием. 

    Об этом командированному на Фарерские острова сотруднику Report сообщили работники стадиона "Торсволлур" в городе Торсхавн, где пройдет матч. Сданная в 1999 году в эксплуатацию арена рассчитана на 6 тысяч зрителей. 

    Спортивное сооружение состоит из нескольких площадок с искусственным покрытием. 

    Отметим, что игра начнется 11 октября в 22:45 по бакинскому времени. 

    Эльшан Мамедов

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