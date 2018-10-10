Матч Фарерские острова-Азербайджан пройдет на стадионе с искусственным травяным покрытием

Торсхавн. 10 октября. REPORT.AZ/ Матч Фарерские острова - Азербайджан в III туре Лиги наций УЕФА пройдет на стадионе с искусственным травяным покрытием.

Об этом командированному на Фарерские острова сотруднику Report сообщили работники стадиона "Торсволлур" в городе Торсхавн, где пройдет матч. Сданная в 1999 году в эксплуатацию арена рассчитана на 6 тысяч зрителей.

Спортивное сооружение состоит из нескольких площадок с искусственным покрытием.

Отметим, что игра начнется 11 октября в 22:45 по бакинскому времени.

Эльшан Мамедов