Матч чемпионата Уругвая был прерван из-за перестрелки в туалете стадиона

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Матч чемпионата Уругвая между "Пеньяролем" и "Рампла Хуниорс" был прерван.

Как сообщает Report, причиной стала стрельба в одном из туалетов на стадионе "Сентенарио", где проходил матч.

Неизвестный мужчина, подвергшийся нападению в уборной, получил ранения рук и ног и был доставлен в одну из больниц Монтевидео. По данным полиции, стрельба началась из-за того, что несколько фанатов "Пеньяроля" поссорились на почве торговли наркотиками.

Отметим, что команды доиграли первый тайм со счётом 1:0 в пользу "Рампла Хуниорс", однако в перерыве в целях безопасности было принято решение прервать матч.