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    Матч чемпионата Уругвая был прерван из-за перестрелки в туалете стадиона

    Стрельба началась из-за того, что несколько фанатов Пеньяроля поссорились на почве торговли наркотиками

    Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Матч чемпионата Уругвая между "Пеньяролем" и "Рампла Хуниорс" был прерван.

    Как сообщает Report, причиной стала стрельба в одном из туалетов на стадионе "Сентенарио", где проходил матч. 

    Неизвестный мужчина, подвергшийся нападению в уборной, получил ранения рук и ног и был доставлен в одну из больниц Монтевидео. По данным полиции, стрельба началась из-за того, что несколько фанатов "Пеньяроля" поссорились на почве торговли наркотиками. 

    Отметим, что команды доиграли первый тайм со счётом 1:0 в пользу "Рампла Хуниорс", однако в перерыве в целях безопасности было принято решение прервать матч.

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