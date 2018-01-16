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    Матч чемпионата Португалии отменили из-за риска обрушения трибуны

    Нескольким фанатам, которые получили травмы во время давки, была оказана медицинская помощь

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ В Португалии из-за риска обрушения трибуны отменили матч национального чемпионата по футболу между командами «Эшторил» и «Порту».

    Как передает Report, инцидент произошел на стадионе «Антониу Коимбра да Мота» после первого тайма.

    В перерыве болельщики были эвакуированы с южной трибуны из-за угрозы обрушения конструкции.

    Нескольким фанатам, которые получили травмы во время давки, была оказана медицинская помощь, сообщает Observador.

    В первом тайме команда «Эшторил», хозяева поля, вели со счетом 1:0.

    Дата возобновления игры пока не уточняется.

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