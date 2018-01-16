Матч чемпионата Португалии отменили из-за риска обрушения трибуны

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ В Португалии из-за риска обрушения трибуны отменили матч национального чемпионата по футболу между командами «Эшторил» и «Порту».

Как передает Report, инцидент произошел на стадионе «Антониу Коимбра да Мота» после первого тайма.

В перерыве болельщики были эвакуированы с южной трибуны из-за угрозы обрушения конструкции.

Нескольким фанатам, которые получили травмы во время давки, была оказана медицинская помощь, сообщает Observador.

В первом тайме команда «Эшторил», хозяева поля, вели со счетом 1:0.

Дата возобновления игры пока не уточняется.