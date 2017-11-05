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    Матч чемпионата Италии "Лацио" - "Удинезе" перенесен из-за дождя

    Новое время матча станет известно позднее

    Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Матч чемпионата Италии по футболу между "Лацио" и "Удинезе" перенесен из-за сильного дождя.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба "Лацио".

    Встреча должна была состояться в Риме и начаться в 18:00 по бакинскому времени. Однако из-за сильного дождя матч сначала был отложен, а потом было принято решение о переносе игры. Новое время матча станет известно позднее.

    В турнирной таблице "Лацио" занимает четвертое место, набрав 28 очков, "Удинезе" с 12 очками идет 13-м.

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