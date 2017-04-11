Матч "Боруссия" - "Монако" перенесли из-за взрыва

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Матч четвертьфинала Лиги чемпионов между дортмундской "Боруссией" и "Монако" не состоится во вторник после того, как возле автобуса "шмелей" прогремел взрыв.

Как передает Report, официальный Twitter "Боруссии" сообщает, что игру перенесли на 12 апреля.

Bild писал, что взрывное устройство было заложено на проезжей части. Некоторые источники сообщили, что взрывов было три. Автобус поврежден.

Пострадал один человек – испанский защитник "Боруссии" Марк Бартра. Его отвезли в больницу. О характере травмы не сообщается. Ожидалось, что Бартра выйдет на поле в стартовом составе.