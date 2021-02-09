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Матч "Бенфика" – "Арсенал" перенесен в Рим

Матч "Бенфика" – "Арсенал" перенесен в Рим Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Бенфикой» и «Арсеналом» пройдет в Риме.
Футбол
9 февраля 2021 г. 20:48
Матч Бенфика – Арсенал перенесен в Рим

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между "Бенфикой" и "Арсеналом" пройдет в Риме.

Как сообщает Report со ссылкой на The Guardian, игра перенесена на нейтральное поле в связи с тем, что в Великобритании действуют серьезные карантинные ограничения для граждан, прибывающих из Португалии.

На данный момент неизвестно, где пройдет ответная игра, которая должна была состояться в Лондоне. Решение будет приниматься на следующей неделе.

Первый матч между "Бенфикой" и "Арсеналом" запланирован на 18 февраля, ответный – на 25 февраля.

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Версия на азербайджанском языке "Benfika" - "Arsenal" matçı Romada keçirilə bilər

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