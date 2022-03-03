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Матч Беларусь-Азербайджан пройдет на нейтральной территории

Матч Беларусь-Азербайджан пройдет на нейтральной территории Изменено место проведения матча между сборными Беларуси и Азербайджана в рамках группового этапа Лиги наций УЕФА.
Футбол
3 марта 2022 г. 17:35
Матч Беларусь-Азербайджан пройдет на нейтральной территории

Изменено место проведения матча между сборными Беларуси и Азербайджана в рамках группового этапа Лиги наций УЕФА.

Как сообщает Report, соответствующее решение принял исполнительный комитет европейской футбольной структуры.

Согласно решению, сборные и клубы Беларуси будут проводить домашние игры на нейтральной территории, на встречи не будут допускаться болельщики.

Решение незамедлительно вступило в силу. Исполнительный комитет УЕФА будет проводить регулярные внеочередные заседания для переоценки ситуации и принятия дополнительных решений.

Матч между сборными Беларуси и Азербайджана состоится 6 июня и стартует в 22:45 по бакинскому времени. Сборная Беларуси 10 июня примет победителя пары Казахстан/Молдова, а 25 сентября – команду Словакии.

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Версия на азербайджанском языке Belarus - Azərbaycan oyunu neytral ölkədə keçiriləcək

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