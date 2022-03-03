Матч Беларусь-Азербайджан пройдет на нейтральной территории

Изменено место проведения матча между сборными Беларуси и Азербайджана в рамках группового этапа Лиги наций УЕФА.

Изменено место проведения матча между сборными Беларуси и Азербайджана в рамках группового этапа Лиги наций УЕФА.

Как сообщает Report, соответствующее решение принял исполнительный комитет европейской футбольной структуры.

Согласно решению, сборные и клубы Беларуси будут проводить домашние игры на нейтральной территории, на встречи не будут допускаться болельщики.

Решение незамедлительно вступило в силу. Исполнительный комитет УЕФА будет проводить регулярные внеочередные заседания для переоценки ситуации и принятия дополнительных решений.

Матч между сборными Беларуси и Азербайджана состоится 6 июня и стартует в 22:45 по бакинскому времени. Сборная Беларуси 10 июня примет победителя пары Казахстан/Молдова, а 25 сентября – команду Словакии.