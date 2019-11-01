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Матч "Барселона"-"Славия" отнесён к категории повышенного риска

Матч "Барселона"-"Славия" отнесён к категории повышенного риска

Предстоящий матч между "Барселоной" и пражской "Славией" в IV туре группового этапа Лиги чемпионов отнесён к категории повышенного риска.

Как сообщает Report со ссылкой на издание AS, такое решение приняла правительственная комиссия против насилия, расизма, ксенофобии и нетерпимости. 

Издание не уточняет причин, но вероятнее всего, это связано с массовыми протестами в Барселоне, начавшимися в середине октября после ареста девяти лидеров Каталонии, которых Верховный испанский суд приговорил к тюремным срокам от 9 до 13 лет.

Отметим, что предстоящий 5 ноября матч "Барселона"-"Славия" начнется в 21:55 по бакинскому времени. 

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