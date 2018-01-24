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    Матч Азербайджан-Косово не состоится

    Команды попали в одну группу в Лиге наций УЕФА

    Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Запланированный на 2 февраля в турецкой Анталье товарищеский матч между сборными Азербайджана и Косово не состоится. 

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, в связи с этим руководство обеих федераций футбола провело встречу после жеребьевки и была достигнута договоренность.

    Отметим, что согласно результатам жеребьёвки, проведенной сегодня в швейцарском городе Лозанна, национальные сборные Азербайджана и Косово будут вести борьбу в одной группе. Причиной отмены матча стало именно это обстоятельство. 

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