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    Матч Азербайджан - Грузия не состоится

    Предстоящие в Анталье сборы соседней страны отменены

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ В программе подготовки сборной Азербайджана, готовящейся к предстоящим в Анталье учебно-тренировочным сборам, произошли изменения.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, в связи с отменой сбора грузинской команды в Анталье, запланированный на 2 февраля товарищеский матч Азербайджан - Грузия не состоится.

    Согласно проведенным между АФФА и Грузинской футбольной федерацией переговорам, товарищеский матч между сборными Азербайджана и Грузии может пройти в один из соответствующих матчевых дней ФИФА.

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