Матч Австрия Германия отложен из-за ливня

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Начало товарищеского матча между сборными Австрии и Германии отложено. Команды не смогли начать игру в 20:00 по бакинскому времени из-за сильного ливня в Клагенфурте.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба немецкой сборной.

Сначала начало игры было перенесено на 20:45, а позже — на 20:40.

Немецкая сборная продолжает подготовку к чемпионату мира—2018, который пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Подопечные Йоахима Лёва сыграют в группе F с командами Мексики, Швеции и Южной Кореи.