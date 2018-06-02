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    Матч Австрия Германия отложен из-за ливня

    Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Начало товарищеского матча между сборными Австрии и Германии отложено. Команды не смогли начать игру в 20:00 по бакинскому времени из-за сильного ливня в Клагенфурте.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба немецкой сборной.

    Сначала начало игры было перенесено на 20:45, а позже — на 20:40.

    Немецкая сборная продолжает подготовку к чемпионату мира—2018, который пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Подопечные Йоахима Лёва сыграют в группе F с командами Мексики, Швеции и Южной Кореи.

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