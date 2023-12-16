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Матч английской премьер-лиги отменен из-за остановки сердца у игрока

Матч английской премьер-лиги отменен из-за остановки сердца у игрока Капитан футбольного клуба "Лутон Таун" Том Локьер перенес остановку сердца во время матча 17-го тура чемпионата Англии против "Борнмута".
Футбол
16 декабря 2023 г. 23:19
Матч английской премьер-лиги отменен из-за остановки сердца у игрока

Капитан футбольного клуба "Лутон Таун" Том Локьер перенес остановку сердца во время матча 17-го тура чемпионата Англии против "Борнмута".

Как передает Report, об этом клуб сообщил в соцсети X.

Игра была приостановлена, а затем отменена.

Матч проходил в Борнмуте и при счете 1:1, на 59-й минуте Том Локьер упал на поле. Ему оказали первую медицинскую помощь, а затем унесли на носилках.

В мае во время финального стыкового матча против "Ковентри" Том Локьер также потерял сознание. Тогда его госпитализировали и провели операцию. После этого ему разрешили продолжать играть. Локьер выступает за "Лутон Таун" с 2020 года.

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