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Матч 18-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу отложен из-за падения прожектора

Матч 18-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу отложен из-за падения прожектора Матч 18-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу между клубами "Туран Товуз" и "Араз-Нахчыван" отложен из-за падения прожектора на поле.
Футбол
23 декабря 2023 г. 18:40
Матч 18-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу отложен из-за падения прожектора

Матч 18-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу между клубами "Туран Товуз" и "Араз-Нахчыван" отложен из-за падения прожектора на поле.

Об этом Report сообщили в Профессиональной футбольной лиге.

Инцидент произошел на 81-й минуте матча. Из-за сильного ветра на Товузском городском стадионе, где проводилась игра, упал один из прожекторов. Главный судья Раван Хамзазаде решил не продолжать матч. Оставшиеся 9 минут игры будут доиграны 24 декабря, старт намечен на 12:00.

Отметим, что на момент остановки игры "Туран Товуз" вел со счетом 2:1. У хозяев поля отличились Хаял Наджафов на 5-й минуте, Бруно Гонсалвес с пенальти на 16-й минуте, в составе гостей отметился с пенальти на 58-й минуте Исмаил Аззауи.

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