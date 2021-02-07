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Матч "Лейпциг" - "Ливерпуль" пройдет в Будапеште

Матч "Лейпциг" - "Ливерпуль" пройдет в Будапеште Первая встреча 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов между германским "Лейпцигом" и английским "Ливерпулем" пройдет в Будапеште на стадионе "Пушкаш-Арена".
Футбол
7 февраля 2021 г. 17:36
Матч Лейпциг - Ливерпуль пройдет в Будапеште

Первая встреча 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов между германским "Лейпцигом" и английским "Ливерпулем" пройдет в Будапеште на стадионе "Пушкаш-Арена".

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Перенос места проведения игры связан с тем, что до 17 февраля в Германии действует запрет на въезд из стран, в которых выявлены многочисленные случаи инфицирования новыми штаммами коронавируса. "Ливерпуль" в понедельник подал заявление германским властям о возможности предоставления команде права на въезд в качестве исключения. Впоследствии клубу было отказано. Существовала вероятность того, что УЕФА может перенести первую встречу на стадион "Ливерпуля" "Энфилд", а второй матч английский клуб проведет в гостях.

"УЕФА хотел бы поблагодарить "Лейпциг" и "Ливерпуль" за их тесное сотрудничество и помощь в поиске решения возникшей проблемы, а также Венгерскую федерацию футбола за поддержку и согласие на проведение данного матча", - говорится в сообщении.

Матч пройдет 16 февраля (начало - 00:00 бакинское время). Ответная встреча должна пройти 10 марта в Ливерпуле.

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Версия на азербайджанском языке UEFA "Liverpul" - "Leyptsiq" matçının yerini açıqladı

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