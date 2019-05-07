​Мать Роналду восхитилась несуществующим достижением сына

Мария Долорес Авейру, мать португальского нападающего туринского “Ювентуса“ Криштиану Роналду, допустила забавную ошибку, восхитившись сыном.

Как передает Report, в своём “твиттере“ Авейру восторженно прокомментировала фотографию сына с фальшивым текстом, в котором говорится, что “Ювентус“ находился в глубоком кризисе до прибытия португальского футболиста и благодаря ему сумел стать чемпионом спустя почти 20 лет.

“Моя гордость, сын мой“, — написала Авейру.

Напомним, “Ювентус“ до перехода Роналду семь раз подряд становился чемпионом итальянской Серии А.

34-летний Роналду перешёл в туринский клуб прошлым летом из “Реала“. В нынешнем сезоне принял участие в 29 матчах чемпионата Италии, в которых забил 21 гол и отдал 8 результативных передач.