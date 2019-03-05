Мать нигерийского футболиста оказалась на свободе спустя неделю после похищения

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Мать нигерийского нападающего "Бордо" Самуэля Калу оказалась на свободе спустя неделю после похищения преступниками.

Как сообщает Report со ссылкой на L’Equipe, по словам представителей полиции, женщину освободили прошлой ночью, после чего ей удалось добраться до дома.

При этом защитники правопорядка не уточнили, был ли в итоге выплачен залог, который требовали злоумышленники.

Отметим, что мать Самуэля Калу была похищена 27 февраля.

Злоумышленники потребовали за женщину выкуп в размере 3 млн нигерийских найр (около 8 тыс. долларов), однако нарушили обещание и не отпустили её после выплаты суммы. Последним требованием преступников была выплата 15 млн найр (около 41 тыс. долларов).